SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|SSE-Performance im Blick
|
03.11.2025 10:04:18
FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SSE-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 03.11.2015 wurde das SSE-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 15,29 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die SSE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 654,022 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 531,07 GBP, da sich der Wert einer SSE-Aktie am 31.10.2025 auf 19,16 GBP belief. Mit einer Performance von +25,31 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von SSE belief sich zuletzt auf 21,07 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
