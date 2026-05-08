Standard Chartered Aktie

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WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

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Dividenden-Entscheid 08.05.2026 14:03:56

FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Standard Chartered Anlegern eine Freude

FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Standard Chartered Anlegern eine Freude

So viel Dividende zahlt Dividendenaktie Standard Chartered.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Standard Chartered am 07.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,46 GBP auszuschütten. Damit wurde die Standard Chartered-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 58,62 Prozent angezogen. Die Gesamtausschüttung von Standard Chartered beziffert sich auf 723,88 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 18,59 Prozent.

Dividendenrendite im Fokus

Via London beendete die Standard Chartered-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 18,87 GBP. Heute wird das Standard Chartered-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Standard Chartered-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Die Standard Chartered-Aktie verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,52 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2,90 Prozent.

Kursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr ist der Standard Chartered-Kurs via London 76,93 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 100,56 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Standard Chartered- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,71 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,82 Prozent zulegen.

Wichtigste Eckdaten der Standard Chartered-Aktie

Standard Chartered ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 41,895 Mrd. GBP. Das Standard Chartered-KGV beträgt aktuell 12,29. Der Umsatz von Standard Chartered betrug in 2025 30,649 Mrd. GBP. Das EPS belief sich derweil auf 1,48 GBP.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Tischenko Irina / Shutterstock.com

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