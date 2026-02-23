Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Standard Chartered-Investition
|
23.02.2026 10:04:23
FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Standard Chartered-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 4,07 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Standard Chartered-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 24,573 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 442,81 GBP, da sich der Wert einer Standard Chartered-Aktie am 20.02.2026 auf 18,02 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 342,81 Prozent zugenommen.
Der Standard Chartered-Wert an der Börse wurde auf 40,58 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
10:04
|FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07:01
|Ausblick: Standard Chartered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.02.26
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Chartered-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.02.26
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Chartered-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.02.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
10.02.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
10.02.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwache Performance in London: So steht der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)