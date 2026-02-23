FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Standard Chartered-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Standard Chartered-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 4,07 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Standard Chartered-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 24,573 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 442,81 GBP, da sich der Wert einer Standard Chartered-Aktie am 20.02.2026 auf 18,02 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 342,81 Prozent zugenommen.

Der Standard Chartered-Wert an der Börse wurde auf 40,58 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at