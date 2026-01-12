Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Standard Chartered-Investmentbeispiel
|
12.01.2026 10:03:45
FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 12.01.2023 wurden Standard Chartered-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Standard Chartered-Anteile bei 6,99 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Standard Chartered-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14,298 Standard Chartered-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.01.2026 gerechnet (17,95 GBP), wäre das Investment nun 256,58 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 156,58 Prozent.
Standard Chartered wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,56 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!