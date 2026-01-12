FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Standard Chartered gewesen.

Am 12.01.2023 wurden Standard Chartered-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Standard Chartered-Anteile bei 6,99 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Standard Chartered-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14,298 Standard Chartered-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.01.2026 gerechnet (17,95 GBP), wäre das Investment nun 256,58 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 156,58 Prozent.

Standard Chartered wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,56 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at