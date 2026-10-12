Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

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Lukrativer Standard Chartered-Einstieg? 12.10.2026 10:03:45

FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Standard Chartered-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Standard Chartered-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 14,56 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Standard Chartered-Aktie investiert, befänden sich nun 6,868 Standard Chartered-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.10.2026 145,54 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 21,19 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 45,54 Prozent vermehrt.

Der Standard Chartered-Wert an der Börse wurde auf 46,07 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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