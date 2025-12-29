Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Frühes Investment
|
29.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Standard Chartered-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Standard Chartered-Aktie bei 5,81 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1 721,763 Standard Chartered-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 31 086,43 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Anteils am 24.12.2025 auf 18,06 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 210,86 Prozent.
Der Börsenwert von Standard Chartered belief sich jüngst auf 40,87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Standard Chartered plcmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.12.25
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
15.12.25
|FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Standard Chartered von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.12.25
|FTSE 100 aktuell: Anleger lassen FTSE 100 mittags steigen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
Analysen zu Standard Chartered plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Standard Chartered plc
|17,60
|-13,73%