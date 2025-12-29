Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

Frühes Investment 29.12.2025 10:03:51

FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Standard Chartered-Aktie gebracht.

Die Standard Chartered-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Standard Chartered-Aktie bei 5,81 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1 721,763 Standard Chartered-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 31 086,43 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Anteils am 24.12.2025 auf 18,06 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 210,86 Prozent.

Der Börsenwert von Standard Chartered belief sich jüngst auf 40,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Standard Chartered plc

Analysen zu Standard Chartered plc

Aktien in diesem Artikel

Standard Chartered plc 17,60 -13,73% Standard Chartered plc

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Ausschläge. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

