FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Standard Chartered-Aktie gebracht.

Die Standard Chartered-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Standard Chartered-Aktie bei 5,81 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1 721,763 Standard Chartered-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 31 086,43 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Anteils am 24.12.2025 auf 18,06 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 210,86 Prozent.

Der Börsenwert von Standard Chartered belief sich jüngst auf 40,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at