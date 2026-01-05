FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Standard Chartered-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Standard Chartered-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Standard Chartered-Anteile letztlich bei 9,89 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 011,122 Standard Chartered-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 645,10 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Anteils am 02.01.2026 auf 18,44 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 18 645,10 GBP entspricht einer Performance von +86,45 Prozent.

Standard Chartered wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,68 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at