Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Lukrative Standard Chartered-Anlage?
|
05.01.2026 10:03:53
FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Standard Chartered-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Standard Chartered-Anteile letztlich bei 9,89 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 011,122 Standard Chartered-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 645,10 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Anteils am 02.01.2026 auf 18,44 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 18 645,10 GBP entspricht einer Performance von +86,45 Prozent.
Standard Chartered wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,68 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
