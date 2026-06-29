FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Chartered-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Standard Chartered-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Standard Chartered-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Standard Chartered-Anteile an diesem Tag bei 6,78 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Standard Chartered-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14,758 Standard Chartered-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 300,47 GBP, da sich der Wert einer Standard Chartered-Aktie am 26.06.2026 auf 20,36 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 200,47 Prozent.

Jüngst verzeichnete Standard Chartered eine Marktkapitalisierung von 44,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at