Standard Chartered Aktie

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WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

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Standard Chartered-Investment 27.07.2026 10:04:12

FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Chartered-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Standard Chartered-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Standard Chartered-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Standard Chartered-Aktie betrug an diesem Tag 7,09 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Standard Chartered-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 140,964 Standard Chartered-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 012,40 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Papiers am 24.07.2026 auf 21,37 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 201,24 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Standard Chartered einen Börsenwert von 46,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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