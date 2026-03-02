FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Chartered-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Standard Chartered-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,69 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 78,802 Standard Chartered-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 443,66 GBP, da sich der Wert einer Standard Chartered-Aktie am 27.02.2026 auf 18,32 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 44,37 Prozent vermehrt.

Standard Chartered wurde am Markt mit 41,27 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

