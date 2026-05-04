Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Lohnende Standard Chartered-Anlage?
|
04.05.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Chartered von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Standard Chartered-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Standard Chartered-Aktie an diesem Tag bei 5,98 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Standard Chartered-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 167,112 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 01.05.2026 3 136,70 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18,77 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 213,67 Prozent.
Der Börsenwert von Standard Chartered belief sich jüngst auf 41,34 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
10:03
|FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Chartered von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel: Zum Handelsende Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
30.04.26
|LSE-Handel: FTSE 100 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
30.04.26
|Pluszeichen in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.04.26
|Ausblick: Standard Chartered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.04.26
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Standard Chartered plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Standard Chartered plc
|21,51
|-0,83%