FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Chartered von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Standard Chartered-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Standard Chartered-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Standard Chartered-Aktie an diesem Tag bei 5,98 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Standard Chartered-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 167,112 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 01.05.2026 3 136,70 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18,77 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 213,67 Prozent.

Der Börsenwert von Standard Chartered belief sich jüngst auf 41,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at