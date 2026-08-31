Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

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Frühes Investment 31.08.2026 10:03:47

FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Chartered von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Standard Chartered-Investment verdienen können.

Die Standard Chartered-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Standard Chartered-Papier bei 4,55 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Standard Chartered-Aktie investiert hat, hat nun 21,988 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 21,77 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 478,67 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 378,67 Prozent angezogen.

Insgesamt war Standard Chartered zuletzt 47,57 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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