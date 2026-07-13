FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Standard Chartered-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Standard Chartered-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Standard Chartered-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Standard Chartered-Aktie an diesem Tag bei 5,99 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 669,449 Standard Chartered-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 35 475,79 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Papiers am 10.07.2026 auf 21,25 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 254,76 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Standard Chartered belief sich jüngst auf 46,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at