Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Rentable Standard Chartered-Investition?
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16.11.2026 10:03:29
FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Standard Chartered-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Standard Chartered-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Standard Chartered-Aktie bei 6,30 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Standard Chartered-Aktie investiert, befänden sich nun 1 586,798 Standard Chartered-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 22,13 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 35 115,84 GBP wert. Damit wäre die Investition um 251,16 Prozent gestiegen.
Der Standard Chartered-Wert an der Börse wurde auf 47,83 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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