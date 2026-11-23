Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Hochrechnung
|
23.11.2026 10:03:36
FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Standard Chartered-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Standard Chartered-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,56 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,944 Standard Chartered-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 420,34 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Papiers am 20.11.2026 auf 19,16 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 320,34 Prozent.
Standard Chartered war somit zuletzt am Markt 41,32 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
10:03
|FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Standard Chartered-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.11.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.11.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
16.11.26
|FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Standard Chartered-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.11.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag fester (finanzen.at)
|
10.11.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.11.26
|FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Chartered-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in London: FTSE 100 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Standard Chartered plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Standard Chartered plc
|23,51
|3,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung setzt ein: ATX auf Erholungskurs -- DAX mit robustem Auftakt in die neue Woche -- Anleger in Asien fassen wieder verhalten Mut: Leichte Gewinne in China
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.