Wer vor Jahren in Standard Chartered-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Standard Chartered-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,56 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,944 Standard Chartered-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 420,34 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Papiers am 20.11.2026 auf 19,16 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 320,34 Prozent.

Standard Chartered war somit zuletzt am Markt 41,32 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at