FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Standard Chartered von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Standard Chartered-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Standard Chartered-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Standard Chartered-Aktie bei 4,96 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Standard Chartered-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 018,163 Standard Chartered-Aktien. Die gehaltenen Standard Chartered-Papiere wären am 23.10.2026 39 525,73 GBP wert, da der Schlussstand 19,59 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 295,26 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Standard Chartered belief sich jüngst auf 42,50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at