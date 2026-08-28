FTSE 100-Titel Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Life von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Standard Life-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Standard Life-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,05 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Standard Life-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 197,941 Standard Life-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Standard Life-Papiers auf 9,30 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 839,87 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,99 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Standard Life belief sich zuletzt auf 9,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at