Standard Life Aktie
WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29
|Rentable Standard Life-Investition?
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23.10.2026 10:03:37
FTSE 100-Titel Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Life-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Standard Life-Aktie statt. Der Schlusskurs des Standard Life-Papiers betrug an diesem Tag 4,46 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,442 Standard Life-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 9,09 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 203,99 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 103,99 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Standard Life bezifferte sich zuletzt auf 9,20 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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