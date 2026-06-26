Standard Life Aktie
WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29
|Profitable Standard Life-Investition?
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26.06.2026 10:03:50
FTSE 100-Titel Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Life-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Standard Life-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,53 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Standard Life-Aktie investiert, befänden sich nun 153,139 Standard Life-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 8,32 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 274,12 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,41 Prozent angezogen.
Alle Standard Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,29 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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