Standard Life Aktie

Standard Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 03.07.2026 10:04:07

FTSE 100-Titel Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Life-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Standard Life-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Standard Life-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,36 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 864,280 Standard Life-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 02.07.2026 15 799,78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,48 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,00 Prozent vermehrt.

Standard Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,36 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Standard Life PLC Registered Shs

mehr Nachrichten