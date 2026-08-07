FTSE 100-Titel Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Life-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Standard Life-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Standard Life-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Standard Life-Papier bei 6,93 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Standard Life-Aktie investierten, hätten nun 144,209 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 346,92 GBP, da sich der Wert einer Standard Life-Aktie am 06.08.2026 auf 9,34 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 34,69 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Standard Life einen Börsenwert von 9,31 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at