St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|Dividendenrendite
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01.05.2026 14:03:38
FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: Diese StJamess Place-Dividendenzahlung wurde beschlossen
Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel StJamess Place am 30.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,18 GBP je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von StJamess Place beträgt 96,30 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 25,72 Prozent.
StJamess Place-Aktie mit Dividendenrendite
Am Tag der Hauptversammlung ging der StJamess Place-Titel via London bei einem Wert von 12,19 GBP aus dem Geschäft. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von StJamess Place, demnach wird das StJamess Place-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der StJamess Place-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Der StJamess Place-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,30 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2,07 Prozent.
Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich
Im Zeitraum von 5 Jahren hat der StJamess Place-Kurs via London 10,44 Prozent an Wert verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 98,13 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenaussichten von Dividenden-Titel StJamess Place
Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,22 GBP voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,82 Prozent steigen.
Fundamentaldaten von StJamess Place
StJamess Place ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 6,004 Mrd. GBP. StJamess Place besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,86. 2025 setzte StJamess Place 30,234 Mrd. GBP um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 1,00 GBP.
Redaktion finanzen.at
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