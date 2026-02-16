St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|Langfristige Performance
|
16.02.2026 10:03:48
FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das StJamess Place-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11,02 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die StJamess Place-Aktie investiert hat, hat nun 907,441 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des StJamess Place-Papiers auf 12,46 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 302,18 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,02 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte StJamess Place einen Börsenwert von 6,47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu St.James's Place PLC
Aktien in diesem Artikel
|St.James's Place PLC
|13,71
|-4,06%
