FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in StJamess Place-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem StJamess Place-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die StJamess Place-Aktie 8,23 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 121,448 StJamess Place-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des StJamess Place-Papiers auf 12,60 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 530,24 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 53,02 Prozent.

Alle StJamess Place-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at