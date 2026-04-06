St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|StJamess Place-Anlage unter der Lupe
|
06.04.2026 10:03:47
FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein StJamess Place-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die StJamess Place-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das StJamess Place-Papier an diesem Tag bei 9,05 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die StJamess Place-Aktie investierten, hätten nun 11,056 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 133,89 GBP, da sich der Wert einer StJamess Place-Aktie am 02.04.2026 auf 12,11 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 33,89 Prozent.
Jüngst verzeichnete StJamess Place eine Marktkapitalisierung von 6,23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu St.James's Place PLC
|
06.04.26
|FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein StJamess Place-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.04.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.04.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
02.04.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 sackt zum Start des Donnerstagshandels ab (finanzen.at)
|
01.04.26
|Freundlicher Handel in London: Das macht der FTSE 100 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
01.04.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.03.26
|FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in StJamess Place von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
23.03.26
|FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu St.James's Place PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|St.James's Place PLC
|14,10
|0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.