FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein StJamess Place-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen StJamess Place-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die StJamess Place-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das StJamess Place-Papier an diesem Tag bei 9,05 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die StJamess Place-Aktie investierten, hätten nun 11,056 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 133,89 GBP, da sich der Wert einer StJamess Place-Aktie am 02.04.2026 auf 12,11 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 33,89 Prozent.

Jüngst verzeichnete StJamess Place eine Marktkapitalisierung von 6,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at