St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|Frühe Investition
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18.05.2026 10:04:29
FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte eine StJamess Place-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades StJamess Place-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der StJamess Place-Anteile betrug an diesem Tag 11,25 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8,889 StJamess Place-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 102,67 GBP, da sich der Wert einer StJamess Place-Aktie am 15.05.2026 auf 11,55 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +2,67 Prozent.
Insgesamt war StJamess Place zuletzt 5,87 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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