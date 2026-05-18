St.James's Place Aktie

St.James's Place für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376

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Frühe Investition 18.05.2026 10:04:29

FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte eine StJamess Place-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen StJamess Place-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades StJamess Place-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der StJamess Place-Anteile betrug an diesem Tag 11,25 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8,889 StJamess Place-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 102,67 GBP, da sich der Wert einer StJamess Place-Aktie am 15.05.2026 auf 11,55 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +2,67 Prozent.

Insgesamt war StJamess Place zuletzt 5,87 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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