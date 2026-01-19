FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte eine StJamess Place-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in StJamess Place-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 19.01.2025 wurde das StJamess Place-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das StJamess Place-Papier bei 8,90 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die StJamess Place-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 112,360 StJamess Place-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der StJamess Place-Aktie auf 15,16 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 702,81 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,28 Prozent angewachsen.

Der StJamess Place-Wert an der Börse wurde auf 7,87 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

