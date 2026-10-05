FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StJamess Place-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in StJamess Place-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit StJamess Place-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die StJamess Place-Aktie an diesem Tag 7,99 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das StJamess Place-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 252,191 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,44 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 13 066,62 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +30,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von StJamess Place bezifferte sich zuletzt auf 5,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at