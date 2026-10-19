St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|StJamess Place-Investmentbeispiel
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19.10.2026 10:04:18
FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in StJamess Place von vor 10 Jahren verdient
Am 19.10.2016 wurde das StJamess Place-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,34 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 107,124 StJamess Place-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.10.2026 1 144,08 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,68 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 144,08 GBP, was einer positiven Performance von 14,41 Prozent entspricht.
StJamess Place erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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