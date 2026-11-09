St.James's Place Aktie

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WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376

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Profitable StJamess Place-Investition? 09.11.2026 10:03:46

FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StJamess Place von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in StJamess Place-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden StJamess Place-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,91 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das StJamess Place-Papier investiert hätte, hätte er nun 62,859 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 11,24 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 706,53 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 29,35 Prozent vermindert.

Der Marktwert von StJamess Place betrug jüngst 5,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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