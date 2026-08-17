St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|Performance unter der Lupe
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17.08.2026 10:04:12
FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StJamess Place von vor 5 Jahren eingebracht
Die StJamess Place-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des StJamess Place-Papiers betrug an diesem Tag 16,27 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die StJamess Place-Aktie investiert, befänden sich nun 61,457 StJamess Place-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der StJamess Place-Aktie auf 11,80 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 725,19 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 27,48 Prozent.
StJamess Place war somit zuletzt am Markt 5,96 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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