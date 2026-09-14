St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|Langfristige Performance
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14.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StJamess Place von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden StJamess Place-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16,17 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die StJamess Place-Aktie investiert hätte, hätte er nun 618,429 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.09.2026 6 969,70 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,27 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 30,30 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von StJamess Place belief sich zuletzt auf 5,62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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