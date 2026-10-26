St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|Lohnende StJamess Place-Investition?
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26.10.2026 10:04:08
FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StJamess Place von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem StJamess Place-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13,39 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die StJamess Place-Aktie investiert, befänden sich nun 746,826 StJamess Place-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 10,86 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 110,53 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,89 Prozent verringert.
StJamess Place wurde am Markt mit 5,37 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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