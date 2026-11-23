St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|Frühes Investment
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23.11.2026 10:03:36
FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StJamess Place von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die StJamess Place-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die StJamess Place-Anteile bei 12,35 GBP. Bei einem StJamess Place-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,097 StJamess Place-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 84,37 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,42 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15,63 Prozent.
StJamess Place wurde am Markt mit 5,14 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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