St.James's Place Aktie

St.James's Place für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376

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Frühe Anlage 27.04.2026 10:03:32

FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein StJamess Place-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren StJamess Place-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das StJamess Place-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren StJamess Place-Anteile an diesem Tag 13,15 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in StJamess Place-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,605 StJamess Place-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.04.2026 95,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,58 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 4,37 Prozent verringert.

StJamess Place wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,43 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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