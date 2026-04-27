St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|Frühe Anlage
|
27.04.2026 10:03:32
FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein StJamess Place-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das StJamess Place-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren StJamess Place-Anteile an diesem Tag 13,15 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in StJamess Place-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,605 StJamess Place-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.04.2026 95,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,58 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 4,37 Prozent verringert.
StJamess Place wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,43 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu St.James's Place PLC
|
10:03
|FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein StJamess Place-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.04.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
22.04.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
22.04.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
20.04.26
|FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.04.26
|FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.04.26
|FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein StJamess Place-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.04.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu St.James's Place PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|St.James's Place PLC
|14,50
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.