St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|Frühes Investment
|
25.05.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein StJamess Place-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden StJamess Place-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die StJamess Place-Aktie an diesem Tag bei 13,77 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 72,624 StJamess Place-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der StJamess Place-Aktie auf 12,10 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 878,38 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,16 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von StJamess Place bezifferte sich zuletzt auf 6,15 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu St.James's Place PLC
|
10:03
|FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein StJamess Place-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.05.26
|FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte eine StJamess Place-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.05.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
11.05.26
|FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in StJamess Place von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
08.05.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in StJamess Place von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
01.05.26
|FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: Diese StJamess Place-Dividendenzahlung wurde beschlossen (finanzen.at)
Analysen zu St.James's Place PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|St.James's Place PLC
|14,30
|2,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord nahe 6.100er Marke -- DAX über 25.000 Punkten -- Asiatische Börsen schließen stark - Nikkei 225 erstmals über 65.000 Punkten
Der ATX kann zum Wochenstart klar steigen. Der DAX zeigt sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.