FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein StJamess Place-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die StJamess Place-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurden StJamess Place-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die StJamess Place-Aktie an diesem Tag bei 13,77 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 72,624 StJamess Place-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der StJamess Place-Aktie auf 12,10 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 878,38 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,16 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von StJamess Place bezifferte sich zuletzt auf 6,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at