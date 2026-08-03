St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|Langfristige Performance
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03.08.2026 10:03:45
FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in StJamess Place von vor einem Jahr bedeutet
Die StJamess Place-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der StJamess Place-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 12,98 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die StJamess Place-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 770,416 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 116,33 GBP, da sich der Wert eines StJamess Place-Anteils am 31.07.2026 auf 10,54 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,84 Prozent verringert.
Der Börsenwert von StJamess Place belief sich jüngst auf 5,33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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