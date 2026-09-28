St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|Profitable StJamess Place-Investition?
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28.09.2026 10:03:45
FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte eine StJamess Place-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die StJamess Place-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 12,34 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 81,037 StJamess Place-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 10,71 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 867,91 GBP wert. Mit einer Performance von -13,21 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von StJamess Place belief sich zuletzt auf 5,29 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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