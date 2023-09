FTSE 100-Titel Taylor Wimpey-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Taylor Wimpey verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Taylor Wimpey-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Taylor Wimpey-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Taylor Wimpey-Aktie an diesem Tag bei 1,11 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 903,751 Taylor Wimpey-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 035,25 GBP, da sich der Wert einer Taylor Wimpey-Aktie am 11.09.2023 auf 1,15 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,52 Prozent vermehrt.

Der Taylor Wimpey-Wert an der Börse wurde auf 3,99 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at