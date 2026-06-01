FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Tesco-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Tesco-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Tesco-Anteile betrug an diesem Tag 2,11 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Tesco-Aktie investiert hat, hat nun 47,288 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.05.2026 gerechnet (4,30 GBP), wäre das Investment nun 203,43 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 103,43 Prozent vermehrt.

Der Tesco-Wert an der Börse wurde auf 27,10 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at