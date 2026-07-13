Tesco Aktie
WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862
|Langfristige Performance
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13.07.2026 10:04:05
FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Tesco-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,49 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Tesco-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 40,128 Tesco-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 189,33 GBP, da sich der Wert eines Tesco-Anteils am 10.07.2026 auf 4,72 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 89,33 Prozent gleich.
Der Marktwert von Tesco betrug jüngst 29,43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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