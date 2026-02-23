Tesco Aktie

Tesco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862

Lohnende Tesco-Anlage? 23.02.2026 10:04:23

FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Tesco-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Tesco-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,49 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Tesco-Papier investiert hätte, hätte er nun 401,606 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.02.2026 auf 4,95 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 986,35 GBP wert. Mit einer Performance von +98,63 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Tesco belief sich zuletzt auf 31,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

