Tesco Aktie
WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862
|Lukratives Tesco-Investment?
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14.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Tesco-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Tesco-Papiers betrug an diesem Tag 2,56 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,093 Tesco-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 181,94 GBP, da sich der Wert eines Tesco-Papiers am 11.09.2026 auf 4,65 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 81,94 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Tesco bezifferte sich zuletzt auf 28,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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