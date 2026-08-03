FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tesco-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Tesco-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Tesco-Anteile letztlich bei 4,24 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 100 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 23,585 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 31.07.2026 auf 4,90 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,45 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,45 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Tesco zuletzt 30,50 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at