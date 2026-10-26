FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Tesco-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Tesco-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Tesco-Aktie bei 4,55 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 21,959 Tesco-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Tesco-Papiers auf 5,38 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,05 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 18,05 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Tesco belief sich zuletzt auf 33,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at