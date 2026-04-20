Tesco Aktie

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WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862

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Tesco-Investment im Blick 20.04.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Tesco-Investment verdienen können.

Tesco-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,75 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 36,417 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.04.2026 auf 4,85 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176,69 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +76,69 Prozent.

Der Börsenwert von Tesco belief sich zuletzt auf 30,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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12.06.25 Tesco Buy Jefferies & Company Inc.
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