Tesco Aktie

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WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862

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Rentables Tesco-Investment? 02.11.2026 10:03:52

FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Tesco gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Tesco-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Tesco-Anteile betrug an diesem Tag 2,74 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Tesco-Aktie investierten, hätten nun 364,964 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,40 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 970,80 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 97,08 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Tesco eine Marktkapitalisierung von 33,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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12.06.25 Tesco Buy Jefferies & Company Inc.
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