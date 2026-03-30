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Tesco Aktie

Tesco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862

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Rentables Tesco-Investment? 30.03.2026 10:03:40

FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Tesco-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Tesco-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,29 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43,656 Tesco-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Tesco-Aktie auf 4,60 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 200,64 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 100,64 Prozent gesteigert.

Tesco war somit zuletzt am Markt 29,23 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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12.06.25 Tesco Buy Jefferies & Company Inc.
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