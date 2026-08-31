FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Tesco-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Tesco-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Tesco-Anteile bei 4,23 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Tesco-Aktie investiert, befänden sich nun 236,574 Tesco-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 4,57 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 081,85 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,19 Prozent zugenommen.

Tesco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at