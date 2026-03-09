Tesco Aktie
WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862
|Tesco-Anlage unter der Lupe
|
09.03.2026 10:03:48
FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Tesco-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Tesco-Aktie an diesem Tag 2,47 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Tesco-Papier investiert hätte, hätte er nun 40,444 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 188,67 GBP, da sich der Wert eines Tesco-Anteils am 06.03.2026 auf 4,67 GBP belief. Mit einer Performance von +88,67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Tesco jüngst 29,63 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
